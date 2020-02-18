Блохин жестко раскритиковал Милевского

После ухода из "Динамо" карьера Артема Милевского покатилась вниз. Фото: соцсети

Бывший тренер "Динамо" Олег Блохин прокомментировал совместную работу с форвардом Артемом Милевским.

"Тренировка начинается в 11 утра, а человек приходит на базу в три. Я даже не хотел с ним разговаривать - мне уже доложили, что произошло.

Искать подход к нему? Там без шансов было. Если его раньше выгоняли Семин, Газзаев. За пьянство в дубль переводили? Переводили. Можешь пить, гулять, но приходи в 11 и умирай на тренировке - тогда я забуду. А приходишь в три, то гуляй в клубе или другом месте. Но я не хочу обсуждать Милевского - слишком много чести. Был бы он обладателем "Золотого мяча", может, я его и обсуждал бы", - заявил Блохин в интервью "ТаТоТаке".

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Олег Блохин тренировал "Динамо" в 2012-2014 годах. За это время команда не смогла выиграть ни одного трофея.