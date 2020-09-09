Блохин забил лучший гол в истории украинского футбола

Супергол Блохина оказался единственным в матче. Фото ФК "Динамо"

45 лет назад, 9 сентября 1975-го, киевское "Динамо" провело один из самых памятных матчей в своей истории. Подопечные Валерия Лобановского в качестве обладателя Кубка обладателей кубков встречались на выезде с триумфатором Кубка чемпионов - мюнхенской "Баварией". Сообщают "Факты".

В поединке с сильнейшей командой Европы киевлянам отводилось мало шансов. Да еще и наставник мюнхенцев отмечал важность поединка для его подопечных. "У таких игр большая спортивная подкладка. "Бавария" - единственная команда в ФРГ, которая имеет возможность завоевать этот приз, что само по себе стимулирует игроков. А для наших молодых футболистов это прекрасная возможность получить международный опыт высочайшего класса", - говорил Деттмар Крамер перед матчем.

Но "бело-синим" удалось посрамить специалистов. Подопечные Валерия Лобановского на глазах у 32 тысяч болельщиков на "Олимпиаштадионе" ни в чем не уступали именитому сопернику, а в некоторых компонентах и превосходили его. Сумев сохранить свои ворота "сухими", динамовцы смогли одержать победу благодаря феноменальному голу Олега Блохина во втором тайме, который и по сей день считается одним из лучших в истории футбола. Нападающий, получив мяч на своей половине поля, устремился к воротам по левому флангу. Перед ним было четыре(!) защитника и ни одного партнера. Делать было нечего, и он рискнул пойти в обводку. Сумев проскочить между двух защитников, Блохин ушел чуть влево и до сближения с вратарем пробил в дальний угол.

Через месяц, 9 октября, динамовцы обыграют "Баварию" и в домашнем поединке - 2:0 (оба мяча вновь на счету Блохина) и завоюют почетный трофей.

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В том году Олег Блохин первым среди украинских футболистов выиграл "Золотой мяч".