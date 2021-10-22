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пятница, 22 октября 2021 16:10

Блохин рассказал, за сколько ему предлагали продать "Золотой мяч"

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Блохин рассказал, за сколько ему предлагали продать &quot;Золотой мяч&quot;

Обладатель "Золотого мяча-1975" Олег Блохин не планирует продавать награду лучшего игрока года.

По словам Блохина, ему предлагают за "Золотой мяч" серьезные суммы.

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"Когда в 23 года тебя признают лучшим футболистом Европы, сложно не потерять голову. Можно и раствориться. Но нужно постоянно ставить перед собой еще более высокие цели и задачи. Забил 100 мячей - забить 150. В этом сезоне забил 15 - в следующем надо 20. Выиграл один "Золотой мяч" - нужно стремиться к следующему. Если не будет мотивации - быстро придешь в негодность.

За мой "Золотой мяч" неоднократно предлагали большие суммы. И сейчас предлагают. Суммы разные: десятки и сотни тысяч в валюте. Но я не рассматриваю вариант продажи ", - написал Блохин в блоге на сайте "Трибуна".

Олег Блохин выступал за "Динамо" с 1969-го по 1988 год. Семь раз выигрывал чемпионат СССР.

В качестве тренера вывел впервые в истории сборную Украины на Кубок мира в 2006 году. Руководил командой на домашнем Евро-2012. В сезонах 2012/14 возглавлял киевское "Динамо". Сейчас возглавляет комитет сборных Украины.

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