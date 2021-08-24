Милевский попроил прощения в Блохина

Милевский был ведущим форвардом сборной на Евро-2012. Фото: Reuters

На церемонии "Национальная легенда Украины" наградили премией прославленного украинского футболиста и тренера Олега Блохина. После награждения со сцены взял слово скандальный украинский форвард Артем Милевский, который в своей речи извинился перед бывшим наставником.

Артем сначала извинился за журналистов, которые посмеивались над специалистом, когда тот пообещал вывести сборную Украины на ЧМ-2006 с первого места. А затем Артем извинился и за свое поведение.

"Хочу извиниться от себя. У нас были большие недопонимания. Все люди делают ошибки. Может быть я в какой то мере делал их больше. Но сегодня хочется понять и простить. Хочется забыть все плохое, вспоминать только моменты побед и достижений".

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На Кубке мира-2006 сборная Украины достигла своего самого большого успеха в истории — добралась до четвертьфинала Мундиаля, где уступила Италии (0:3). Блохин после этого возглавил "Динамо", где выступал Милевский. На первую встречу с новым тренером Артем явился в халате. На этом его карьера в "Динамо" закончилась. За сборную Украины Милевски сыграл 50 матчей, в которых забил 7 мячей.