Блохин рассказал, "бухает" ли он

Олег Блохин не выиграл с "Динамо" ни одного официального трофея. Фото: из отрытых источников

Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин рассказал, как пережил отставку с поста главного тренера "Динамо" в 2014 году.

"Нет нет. Я не бухаю, извините. Я не по этому делу: пиво водкой не запивать. Я вино люблю. Было неприятно. Был такой момент, когда я посмотрел на себя в зеркало и понял, что все может закончиться плохо. Лица не было. Трудно было, потихоньку отходил. Не хотелось работать. Я не жалею, что работал в "Динамо". Я рискнул, но не получилось, - сказал Блохин в эфире программы "ТаТоТаке".

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Олег Блохин был отправлен в отставку президентом "Динамо" весной 2014 после поражения на "Олимпийском" от "Шахтера" 0:2 в рамках УПЛ.