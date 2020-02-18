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вторник, 18 февраля 2020 14:54

Блохин хотел купить для "Динамо" звезд "Барселоны" и "Наполи"

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Блохин хотел купить для &quot;Динамо&quot; звезд &quot;Барселоны&quot; и &quot;Наполи&quot;
Полузащитник "Барселоны" Ракитич мог перейти в киевское "Динамо". Фото: Reuters

Олег Блохин рассказал, что мог подписать суперзвезд сегодняшнего футбола во время работы в "Динамо".

"Мы хотели Дриса Мертенса купить (лидер" Наполи "и сборной Бельгии". - Gazeta.ua). Хороший игрок? Он не захотел идти в "Динамо".

Также мы хотели купить опорника из "Барселоны" - Ивана Ракитича. Тоже не захотел. Он тогда играл в "Севилье". Я просматривал матч "Севильи" с "Валенсией", поскольку со вторыми мы должны были играть. Мне сказали: "Да какой Ракитич? Что это за игрок?" - сказал Блохин в эфире шоу "ТаТоТаке".

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Во время работы Олега Блохина в "Динамо" киевский клуб потратил на трансферы более 40 млн евро. Среди приглашенных игроков были: Беланда, Джермейн Ленс, Дьемерси Мбокани, Бенуа Тремулинас, Александар Драгович и Домагой Вида.

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