Биатлон: результаты последней гонки года среди мужчин

Норвежец Йоханнес Бе выиграл третий этап Кубка мира по биатлону

Завершился третий этап Кубка мира по биатлону среди мужчин. Третью подряд победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Украинцы, в частности Дмитрий Подручный, повторить предыдущие достижения не смогли.

"На дистанции Диме пока трудно, и свое он пытается брать за счет качественной работы на огневых рубежах. Сегодня получилось отработать с двумя промахами, что привело лучшего из Украинской на 17-й позиции.

После финиша Дмитрий в довольно резких интонациях пожаловался на подготовку лыж, сказав, что в этом сезоне ошибки сервис-бригады носят системный характер. Однако, этап в Нове-Место - однозначно в плюс для Подручного: три классных старта - два в двадцатке лучших и один - в цветах! Спасибо за работу, капитан!

Второй из наших ребят Артем Прима был менее счастлив на огневых рубежах, допустив семь промахов. Скорость Артема также была не очень высокой - возможно, из тех же озвученным Подручный причин. Сегодня у Артема 27-й результат. Но даже сам факт попадания в элитную гонку - уже прогресс по сравнению с предыдущим сезоном, когда ни в одном из пяти мужских масс-стартов наши биатлонисты не были представлены вовсе.

Первый триместр сезона двое украинский заканчивают на соседних позициях: Артем Прима - 27-й, Дмитрий Подручный - 28-й. А вот преимущество лидера тотала Йоханнеса Бе уже становится неприличным, как для короткой дистанции трех этапов Кубка мира - норвежец своего ближайшего преследователя опережает уже на 116 баллов! И теперь уже только в январе мы узнаем, сможет ли кто-то бросить перчатку гегемону в этом сезоне ", - розповивдае biathlon.com.ua.

Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+0) 37:25,2

2. Кантен Фийон Майе (0+0+1+1) +46,5

3. Евгений Гараничев (0+0+0+0) +54,1

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17. Дмитрий Пидручный (1+0+0+1) +2:43,6

27. Артем Прима (2+3+1+1) +4:22,9

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Сегодня также состоится масс-старт у женщин. Начало гонки в 15:30.