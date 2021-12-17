Без шансов против "Лацио". Шевченко проиграл пятый матч во главе "Дженоа"

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Лацио" выиграл у "Дженоа" -3:1.

Что нужно знать об игре на "Стадио Олимпико"?

Лацио отдал инициативу. Хозяева были активны, пока не забили первый гол в середине первого тайма. Дальше успокоились и дали "Дженоа" возможность позиционно атаковать.

Провал команды Шевченко в защите. "Лацио" первый гол забил после обрезки гостей у собственной штрафной. Второй гол в ворота Сигиру залетел после стандарта и удара головой из пределов вратарской площадки. Третий гол – провал центра обороны. Два игрока "Лацио" вышли на одного вратаря гостей.

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Беззубость атаки "Дженоа". Гости имели возможность атаковать, но никаких дивидендов не получили. За весь матч команда Шевченко создала минимум возле ворот соперника. Прессинг – не работал. Собственный креатив отсутствовал.

"Дженоа" смог избежать разгрома. "Дженоа" забила второй мяч во время работы Шевченка. В конце матча "Лацио" совсем бросил играть и позволил сопернику избежать разгрома.

"Лацио" одержал победу, не прилагая много усилий, и контролировал игру от первой до последней минуты.

Победа "Лацио" в классе. Хозяева держали под контролем игру с первой до последней минуты. Забили гол и спокойно ждали ошибок соперника. К концу второго тайма увеличили темп, что привело к окончательному развалу "Дженоа".

У Шевченко нет новых идей. Проблемы "Дженоа" одинаковы в каждом матче: игра под прессингом, позиционная атака, креатив в середине поля. "Дженоа" не может быть надежным в защите и не может ничего предложить сопернику в атаке. После пропущенного мяча возникают психологические проблемы. Никаких решений этих проблем Шевченко предложить не может. Только к концу матча, когда соперник позволяет у "Дженоа" что-то начинает выходить конструктивное.

После поражения "Дженоа" остался на 19 месте. В следующем матче "грифоны" сыграют дома против "Аталанты". Игра состоится 21 декабря. Начало матча в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.