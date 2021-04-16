Бензема определился со своим будущим

Форвард "Реала" 33-летний Карим Бензема не планирует покидать Мадрид.
Французский нападающий продлит контракт со "сливочными" еще на два сезона, сообщает Мarca.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обладатель "Золотого мяча" останется в "Реале"
Несмотря на интерес к Эрлингу Холанду, наставник команды Зинедин Зидан продолжает доверять Бензема, с которыми выиграл три Лиги чемпионов.
Новый контракт с французским форвардом будет рассчитан до 2023 года. Официально о подписании соглашения мадридцы планируют объявить еще до завершения нынешнего сезона.
Карим Бензема перешел в "Реал" летом 2009-го.
В текущем розыгрыше Ла Лиги нападающий провел 26 матчей, в которых отметился 19 голами и шестью ассистами.
В чемпионате Испании "Реал" идет на втором месте, отставая от "Атлетико" на одно очко.
Комментарии