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пятница, 16 апреля 2021 18:19

Бензема определился со своим будущим

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Бензема определился со своим будущим
Карим Бензема выступает за "Реал" более 10 лет Фото: Reuters

Форвард "Реала" 33-летний Карим Бензема не планирует покидать Мадрид.

Французский нападающий продлит контракт со "сливочными" еще на два сезона, сообщает Мarca.

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Несмотря на интерес к Эрлингу Холанду, наставник команды Зинедин Зидан продолжает доверять Бензема, с которыми выиграл три Лиги чемпионов.

Новый контракт с французским форвардом будет рассчитан до 2023 года. Официально о подписании соглашения мадридцы планируют объявить еще до завершения нынешнего сезона.

Карим Бензема перешел в "Реал" летом 2009-го.

В текущем розыгрыше Ла Лиги нападающий провел 26 матчей, в которых отметился 19 голами и шестью ассистами.

В чемпионате Испании "Реал" идет на втором месте, отставая от "Атлетико" на одно очко.

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