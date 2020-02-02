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"Бенфика" одержала тяжелую победу в чемпионате Португалии

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&quot;Бенфика&quot; одержала тяжелую победу в чемпионате Португалии
"Бенфика" под руководством Бруну лаге уверенно лидирует в чемпионате Португалии. Фото: с отрытых источников

Соперник "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" в 19 тура чемпионата Португалии обыграла "Белененсеш" - 3: 2.

Хозяева "Да Луж" начали довольно активно, но "Белененсеш" смог сдержать стартовый натиск "Бенфики" и успокоить игру. Главные события в первом тайме разворачивались ближе к его завершению.

На 31 минуте Адель Таарабт накрутил нескольких соперников в середине поля, отдал налево на Франко Серви, тот навесил в штрафную, после чего Карлос Винисиус забил свой 12-й мяч в чемпионате Португалии. На 38 минуте марокканец Таарабт после подачи с углового мощным ударом с близкого расстояния удвоил преимущество "Бенфики".

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Второй тайм проходил в пассивном темпе игры. Хозяева контролировали ход событий на поле. Пока защитник "Бенфики" Феррейра было не срезал мяч в собственные ворота. Но соперник "Шахтера" быстро снова восстановил комфорта преимущество благодаря голу Винисуса. Но "Баланенсеш" смог вернуться в игру благодаря реализованному пенальти Ликой за несколько минут до конца игры. На большее гостей не хватило.

"Бенфика" едва сам не создал себе проблемы, но смогла одержать важную победу в чемпионате. Отрыв от главного преследователя "Порту" сохраняется на уровне 7 очков. Команды сыграют между собой в следующем туре.

"Шахтер" примет "Бенфику" в Харькове 20 февраля. Начало игры - в 19.55. 27 февраля в Лиссабоне команды сыграют ответный матч. Начало игры - в 22. 00.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
03
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