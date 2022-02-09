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среда, 09 февраля 2022 10:41

Белорусская лыжница сбежала из страны из-за угрозы репрессий со стороны режима Лукашенко

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Белорусская лыжница сбежала из страны из-за угрозы репрессий со стороны режима Лукашенко
Дарью Долидович не допускали к соревнованиям на родине.Фото: Facebook.com\Сергей Долидович

Перспективная белорусская лыжница Дарья Долидович сбежала из своей страны в Польшу.

Долидович решила покинуть Беларусь вместе с семьей из-за опасений репрессий со стороны режима Александра Лукашенко, сообщает Reuters.

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"Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для ее продолжения карьеры в Беларуси.

Нас могут обвинить в участии в демонстрациях и выкрикивании оппозиционных лозунгов, а затем просто посадить в тюрьму. Три месяца назад я даже в страшном сне не мог представить, что в конце концов покину свою страну", - рассказал отец Дарьи Сергей, участвовавший в семи Олимпиадах.

Дарья Долидович — одна из самых перспективных лыжниц среди юниоров. Ранее Белорусский лыжный союз запретил спортсменке участвовать в международных соревнованиях.

Прошлым летом белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались насильственно вывезти из Токио, где проходили летние Олимпийские игры, из-за ее критики режима Лукашенко. Позже спортсменки помогли улететь в Варшаву.

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Дата
09
февраля

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