Боялась лететь над Россией - Тимановская рассказала о рейсе в Польшу

Тимановскую в полете сопровождали польские консулы. Фото: Champion

Белорусской спортсменке Кристине Тимановской было страшно лететь в Польшу через территорию России.

Ее силой пытались вернуть в Беларусь, сообщает "Редакция".

Тимановская боялась, что ее попытаются похитить. Она надеялась, что ее самолет специально не посадят.

Женщина летела в сопровождении двух польских консулов. Они всю дорогу следили на специальном экране, как двигался самолет.

"Я видела, как они волновались, когда мы летели над Россией. Они также общались с бортпроводниками, спрашивали, все ли в порядке, выходили на связь с капитаном, нет ли каких сообщений", - заявила спортсменка.

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Когда пролетели Россию, консулы поздравили Тимановскую и сказали, что можно лечь спать.

Между спортсменкой и тренерским штабом сборной Беларуси произошел конфликт. За критику тренеров Тимановскую сначала исключили из команды, а затем перед планируемым забегом на 200 м приказали собирать вещи и отвезли в аэропорт. Там спортсменка обратилась за помощью к полицейским. Женщина заявила, что боится возвращаться домой в Беларусь, поскольку там ей может грозить тюремное заключение. Польша и Чехия уже официально предложили белорусской легкоатлетке защиту и убежище.