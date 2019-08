Белка выбежала на теннисный корт прямо во время теннисного матча

Забавный эпизод произошел на теннисном турнире.

Во время встречи второго круга турнира серии ATP в Вашингтоне между Кареном Хачановим и Жо-Вильфредом Цонга произошел необычный случай.



При переходе между геймами на корт выбежала белка. Она быстро покинула ее, не помешав дальнейшему проведению матча. Игроки были сконцентрированы на возврат на корт, а вот зрители оценили появление животного на корте.

On a scale of @tsonga7 to @karenkhachanov, how much would you freak out if a squirrel surprised you on-court? 😂🐿️



🎥: @TennisTV | #CitiOpen pic.twitter.com/Jd9u1kTAbi