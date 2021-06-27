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понедельник, 28 июня 2021 00:22

Бельгия выбила Португалию

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Бельгия выбила Португалию
Братья Азары впервые сыграли со стартовых минут. Фото: Reuters

Сборная Бельгии обыграла в Севилье команду Португалии - 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Гол забил Торган Азар. Сборная Португалии сложила полномочия чемпиона.

Скучный матч на 42-ой минуте спас Торган Азар. Младший из братьев нанес неотразимый удар, с которым не справился Руй Патрисиу. Игра с академической сразу превратилась в боевую.

Однако португальцы слишком буквально восприняли призыв отыграться любой ценой. Сначала они травмировали Кевина Де Брейне, а впоследствии за ним и Эдена Азара. Победа далась Бельгии тяжелой ценой. Если в четвертьфинале не выйдут лидеры команды, то Италия будет иметь большой шанс на выход в полуфинал.

Португальцы дали хороший бой в конце встречи. Герейру попал в штангу, несколько шансе потеряли его партнеры. Без пенальти, а значит, и без гола ушел с поля Криштиану Роналду. Пока португалец делит рекорд по иранцем Али Даеи и уже на этом первенстве не превысит его.

Бельгийцам надо усиливать игру в обороне. Слишком много пробелов обнаружили там португальцы, а итальянцы зайдут еще больше. Особенно, если Де Брейне и Азар таки не выйдут на поле.

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Соперник Бельгии определился накануне. Италия в драматичном матче одолела в добавленное время время сборную Австрии - 2:1. В другом четвертьфинале Дания сыграет с Чехией, которая сегодня переиграла Нидерланды - 2:0.

Автор: Юрий Стригун
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