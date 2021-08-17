Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием

В Министерстве обороны поздравили армейских олимпийцев.

На торжественном собрании спортсмены получили награды и ценные подарки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что на Олимпиаде в Токио Украину представляли 158 спортсменов, среди которых - 60 атлетов из Вооруженных сил Украины.

Глава военного ведомства подчеркнул, что именно эти спортсмены завоевали больше медалей: 10 из 19. В частности, одну золотую, четыре серебряных и пять бронзовых.

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"Наши воины на передовой удерживают высоты и позиции. Вы берете спортивные высоты и достигаете новых чемпионских результатов. На передовой и во время соревнований - мы делаем одно дело ради Украины", - сказал Таран.

Во время мероприятия министр поздравил борца греко-римского стиля Жана Беленюка, который завоевал для Украины "золото", с получением очередного воинского звания "старший лейтенант".

Также Таран наградил Беленюка поощрительным отличием Министерства обороны Огнестрельное оружие - пистолетом ПМ.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами. Глава государства рассказал, что сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры. Национальная программа развития спортивной инфраструктуры представят президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху во время его визита в Украину в сентябре. Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная Украины получила 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.