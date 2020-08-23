Бех-Романчук завоевала "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала "золото" на этапе Бриллиантовое лиги в Стокгольме.
Бех-Романчук заняла первое место с рекордным для себя результатом в этом сезоне, докладывает "24 канал".
Украинка смогла прыгнуть на 6. 84 м. "Серебряная" призерка Екатерина Ибаргуэн из Колумбии существенно отстала - 6,61 м. На третьем месте хозяйка соревнований Хадд Сагния из Швеции - 5,73 м.
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Марина Бех-Романчук призер мировых и континентальных первенства, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
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