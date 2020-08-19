"Бавария" вышла в финал и сыграет с ПСЖ

Лион во второй раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Фото твиттер "Лион"

Мюнхенская "Бавария" одержала очередную победу с разгромным счетом - 3:0 в полуфинале Лиги чемпионов против "Лиона". Баварцы вышли в финал, где сыграют с другой французской командой - ПСЖ.

Матч начался атаками "Лиона". В первые 17 минут французы создали три возможности для взятия ворот против одной в "Баварии". Самый реальный момент упустил Экамби, который попал в штангу после индивидуального рейда.

Однако сразу после этого инициатива перешла в немецкий клуб. Серж Гнабри показал Екамби, как надо реализовывать моменты. Пушечный выстрел в дальний угол после сольного прохода и "Бавария" впереди - 1:0.

Французам перестали удаваться острые атаки, которые были в первые минуты игры

На 32 минуте Перишич отдал пас на Левандовского. Роберт после рикошета не сумел переправить мяч мимо голкипера, но Гнабри был тут как тут - 2:0.

Французам перестали удаваться острые атаки, которые были в первые минуты игры.

Во второй половине игры французский клуб попытался повторить свой стартовый отрезок, но немцы были готовы к такому развитию событий. "Бавария" умело засушила игру, а затем, под занавес встречи нанесла решающий удар. Роберт Левандовски высоко выпрыгнул после подачи с правого фланга и головой забил свой пятнадцатый мяч в нынешнем розыгрыше - 3:0.

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В финале в воскресенье, 23 августа "Бавария" сыграет с ПСЖ.