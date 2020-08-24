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понедельник, 24 августа 2020 09:19

"Бавария" выиграла все свои матчи в Лиге чемпионов

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&quot;Бавария&quot; выиграла все свои матчи в Лиге чемпионов
В прошлом сезоне "Бавария" выиграла все возможные трофеи. Фото: Miguel A. Lopes / Pool via REUTERS

Мюнхенская "Бавария" выиграла все матчи в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Немецкий клуб набрал 18 очков в группе B, победив в шести матчах с общей разницей мячей 24: 5, сообщает tribuna.com

В 1/8 финала команда Ханс-Дитера Флика дважды обыграла "Челси" (3:0, 4:1), в 1/4 разгромила "Барселону" (8:2), а в полуфинале была сильнее "Лиона" (3:0). В финале мюнхенцы минимально победили ПСЖ - 1: 0.

"Бавария" стала первой командой в истории Лиги чемпионов, выигравшей все матчи в одном сезоне турнира.

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В прошлом сезоне "Бавария" также выиграла чемпионат Германии и Кубок страны.

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24
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