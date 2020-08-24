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понедельник, 24 августа 2020 08:01

"Бавария" выиграла финал Лиги чемпионов благодаря решению тренера

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&quot;Бавария&quot; выиграла финал Лиги чемпионов благодаря решению тренера
Тренер "Баварии" Ханси Флик выиграл Кубок мира-2014 как помощник главного тренера и Лигу чемпионов-2020 как главный. Фото: ua-football.com

Футбольный чемпион Европы определился вчера. "Бавария" победила Париж – 1:0 и 24 сентября в венгерском Будапеште сыграет против "Севильи" за суперкубок УЕФА. Что нужно знать о финале Лиги чемпионов?

Удачное решение тренера немецкой команды Ханси Флика. В предыдущих матчах место левого крайнего занимал Иван Перишич и играл неплохо. На поединок против Парижа Флик выпустил 24-летнего Кингли Комана с очевидной целью. И тот не подвел.

В первом тайме игра была равной. "Бавария" превосходила в организации, но более острые моменты создавал французский клуб. Мбаппе зафейлил момент в конце тайма.

Немцы методически давили, их крайние защитники играли высокоНойер взял удар наследника славы Месси и Роналду. Но он был несильным, в руки. Поэтому особенно одобрительных эпитетов немецкий голкипер не заслуживает. Однако только за этот эпизод. Во всех других голкипер доказал, что после травмы вернулся на топ-уровень.

Второй тайм, особенно – его начало, прошёл с очевидным преимуществом "Баварии". Немцы методически давили, их крайние защитники играли высоко, и одна из подач Киммиха стала решающей. Париж стушевался, игра в последние 30 минут приобрела жесткий характер. Понятно, что французский клуб рассчитывал на индивидуальное мастерство Неймара и Мбаппе. Это могло принести пользу и во втором тайме, но Чупо-Мотинг неудачно среагировал на мяч. Момент окончательно нивелировал шансы Парижа хотя бы на дополнительное время. Заслуженная победа "Баварии".

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"Бавария" выиграла Кубок Лиги чемпионов в шестой раз: 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020.

Автор: Роман Шахрай
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