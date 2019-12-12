"Бавария" в результативной игре победила "Тоттенхэм"

Жозе Моуриньо проиграл второй матч во главе "Тоттенхэма". Фото: рейтер

"Бавария" разобралась с "Тоттенхэмом" в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов 3: 1.

Кингсли Коман после передачи Сержа Гнабри вывел мюнхенцев вперед на 14-й минуте, но через шесть минут Райан Сессеньон сравнял счет.

Еще по голу за "Баварию" забили Томас Мюллер и Филиппа Коутиньо - в обоих случаях ассистировал Альфонсо Дэвис, пишет "Спортарена"

"Бавария" уверенно заняла первое место в группе B, выиграв все шесть матчей. "Тоттенхэм" вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.

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В других матчах "Байер" дома проиграл "Ювентусу" 0: 2. С таким же счетом "Атлетико" победил "Локомотив". "Реал" не оставил шансов "Брюгге" 3: 1, а ПСЖ разгромил "Галатасарай". "Олимпиакос" минимально обыграл "Цервену Звезду" 1: 0