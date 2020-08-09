"Бавария" уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с "Барселоной"

Роберт Левандовский отличился дважды. Теперь на его счету 13 мячей в нынешнем розыгрыше. Фото Рейтер

Вчера состоялись последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Барселона" дома уверенно победила "Наполи" - 3:1 (первая игра - 1:1) и в четвертьфинале встретится с "Баварией", которая вновь разгромила лондонский "Челси" - 4:1 (первая игра - 3:0). Таким образом стали известны все пары четвертьфиналистов.

12 августа "Аталанта" сыграет с ПСЖ. На следующий день РБ "Лейпциг" померится силами с мадридским "Атлетико".

14 августа "Барселона" сыграет с "Баварией". Последний четвертьфинал будет сыгран 15 августа. "Манчестер Сити" сойдется с "Лионом".

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В прошлом году Лигу чемпионов выиграл "Ливерпуль", одолевший в финале "Тоттенхэм" - 2:0.