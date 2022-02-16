"Бавария" проэкзаменует "Зальцбург", "Интер" примет "Ливерпуль". Анонс матчей Лиги чемпионов

Футболисты "Баварии". Фото: REUTERS

В среду, 16 февраля, состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

"Зальцбург" будет дома принимать "Баварию", а "Ливерпуль" будет гостить у "Интера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига чемпионов. "Манчестер Сити" Зинченко громит соперника, Мбаппе одолевает "Реал"

"Баварию" считают фаворитом противостояния и сегодняшнего матча в частности.

На официальном уровне эти команды встречались дважды. В групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21 мюнхенцы победили соперников со счетом 3:1 и 6:2.

"Зальцбург" - первая австрийская команда, которой удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Пройти в четвертьфинал им будет очень тяжело, ведь "Бавария" является одной из сильнейших команд мира.

В паре "Интер" - "Ливерпуль" безоговорочного фаворита нет. И все же предпочтение отдают английскому клубу.

Команды играли друг с другом в 2008 году в Лиге чемпионов как раз на стадии 1/8 финала. Британцы дважды оказались сильнее - 2:0 и 1:0.

Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Ответные матчи состоятся на полях "Баварии" и "Ливерпуля" 8 марта. Все участники 1/4 финала определятся 16 марта.