"Бавария" отметилась очередным разгромом

Левандовский отличился дублем. Фото: Reuters

В Берлине завершился матч 10-го тура Бундеслиги. "Унион" принимал соперника киевского "Динамо" в Лиге чемпионов "Баварию". Матч закончился со счётом 5:2 в пользу гостей.

Уже на 15-й минуте Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. Нападающий реализовал пенальти. На 23-й минуте Левандовски оформил дубль, забив с игры. На 34-й минуте Лерой Зане довёл счёт до крупного.

В концовке первого тайма Нико Гисельман отыграл один мяч. Но уже в начале второго тайма Кингсли Коман восстановил комфортный отрыв гостей. Далее команды обменялись результативными атаками. У "Униона" забил Юлиан Рюэрсон, а у "Баварии" — Томас Мюллер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" возглавил таблицу чемпионата Испании

Мюнхенцы набрали 25 очков, они занимают 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Унион" находится на 6-м месте, набрав 16 очков.