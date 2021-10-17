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воскресенье, 17 октября 2021 19:29

"Бавария" одержала очередную разгромную победу

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&quot;Бавария&quot; одержала очередную разгромную победу
Роберт Левандовски забил дважды. Фото: Reuters

В Леверкузене завершился центральный матч 8-го тура Бундеслиги. "Байер" принимал соперника киевского "Динамо" в Лиге чемпионов мюнхенскую "Баварию".

Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:1. Причём все пять мячей мюнхенцы забили ещё в первом тайме. Уже на 3-й минуте Роберт Левандовски открыл счёт. На 30-й минуте польский нападающий удвоил преимущество своей команды.

Вскоре Томас Мюллер довёл счёт до крупного, а ещё через минуту Серж Гнабри забил четвёртый мяч. Всего две минуты потребовалось Гнабри, чтобы оформить дубль.

В начале второго тайма Патрик Шик отыграл один мяч, но больше забить "Байеру" не удалось.

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"Бавария" набрала 19 очков, мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу. "Байер" занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

В следующем туре "Бавария" будет принимать "Хоффенхайм", а "Байер" встретится с "Кёльном".

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Дата
17
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