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суббота, 20 ноября 2021 09:06

"Бавария" неожиданно проиграла середняку

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&quot;Бавария&quot; неожиданно проиграла середняку
Гол Левандовского не спас мюнхенцев. Фото: Reuters

20 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Германии встречались соперник киевского "Динамо" в Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" и "Аугсбург". Команды играли на стадионе "WWK-Арена" в Аугсбурге. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл датский защитник хозяев Мадс Педерсен. Через 13 минут после результативной передачи Иагу Бордуши преимущество укрепил Андре Хан. На 38-й минуте Роберт Левандовски после голевого паса Томаса Мюллера сократил отставание гостей, установив итоговый счёт — 2:1.

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"Бавария" лидирует в национальном первенстве Германии. Команда Юлиана Нагельсмана в 11 играх чемпионата набрала 28 очков. Их сегодняшние оппоненты из "Аугсбурга" набрали всего 12 очков в турнире.

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20
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