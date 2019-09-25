"Бавария" не отпустит игроков в национальную сборную, если Тер-Штеген будет основным вратарем

Нойер давно конфликтует из Тер-Штегеном

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что клуб может запретить своим игрокам выступать за сборную Германии, если Мануэль Нойер перестанет быть основным вратарем национальной команды.

"Прежде чем подобное произойдет, мы перестанем отпускать игроков в национальную сборную.

Мы никогда не примем подобные перемены. Лев услышит наши слова", – цитирует Хенесса "Трибуна".

На этой неделе появилась информация, что вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер-Штеген выйдет в старте сборной Германии в одном из двух ближайших матчей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, кто может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Сульшера

Ранее Нойер и Тер-Штеген устроили перепалку в прессе на тему того, кто из них достоин играть в стартовом составе сборной.