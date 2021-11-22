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вторник, 23 ноября 2021 07:11

"Бавария" легко разгромила "Динамо"

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&quot;Бавария&quot; легко разгромила &quot;Динамо&quot;
Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

23 ноября "Динамо" и "Бавария" сыграют в матче пятого тура Лиги чемпионов.

Во втором туре соревнований чемпион Германии на дому не оставил шансов команде Мирчи Луческу -5:0.

Стартовое давление гости смогли сдержать. Игра немного успокоилась. Но капитан "Динамо" Сергей Сидорчук заработал отнюдь не обязательный пенальти. После пропущенного мяча игроки "Динамо" потеряли уверенность. Ошибка Александра Андриевского стоила киевлянам второго мяча.

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Киевляне ответили упущенным моментом Карлоса Де Пены, когда гости в троих вышли на одного защитника, но не смогли забить.

Серж Гнабри в середине второго тайма воспользовался еще одной потерей мяча гостей на чужой половине поля. Бенжамен Павар использовал ошибку Георгия Бущана и довел счет до неприличного. Под конец Максим Чупо-Моттинг довел дело до разгрома.


Игра "Динамо" – "Бавария" начнется в 19:45. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте.
В другом матче группы "Барселона" будет принимать "Бенфику".

В турнирной таблице "Бавария" имеет четыре победы. "Барселона" на втором месте с шестью очками. У "Бенфики" - четыре очка, у "Динамо" последняя ступенька и одна ничья в активе.

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Дата
23
ноября

"Бавария" легко разгромила "Динамо"

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