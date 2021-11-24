"Бавария" игралась с "Динамо", как кошка с мышкой – обзор украинской прессы

Арбитр не увидел пенальти на Буяльском. Фото: "Динамо"

Украинская пресса с пессимизмом восприняла поражение "Динамо" в матче против "Баварии". Специалисты не верят, что когда-либо украинский клуб заиграет на уровне Лиги чемпионов.

"Динамо" показало свой лучший матч в Лиге, но было бесконечно далеко от победы и просто далеко – от ничьей. Даже с чудачествами Нойера, даже с появлением на поле всех хороших баварских детей, которых Нагельсман взял с собой в Киев. Да, были дерзкие наскоки, особенно во втором тайме, но было видно, что "Бавария" способна прибавить в любой момент и с истинно кошачьим любопытством наблюдает за трепыханиями "мышки", – пишет "Трибуна".

"Просто потому что там, где у гостей игроки не боялись делать передачи в касание, киевляне тратили по несколько секунд на гамлетовские раздумья. То, что прокатывает с ингульцами или черноморцами, просто нереально ждать в Лиге чемпионов. И здесь вопрос к психологии игроков: когда Буяльский или Цыганков, выходя на ворота, медлят и вместо удара пытаются через паузу отдать пас, то это вопрос к тому, что они банально привыкли, что соперник позволяет все обдумать, выпить чашечку кофе и принять решение. Это не первая колонка о матче, где повторяется эта мысль, но что поделать, если "Динамо" (и его болельщики) раз за разом переживают день сурка?

Мастерства не хватило дома с совершенно разобранной "Барселоной" и совершенно расслабленной "Баварией", не хватило и с той же "Бенфикой"

Что забили – молодцы. Закончить групповой этап совсем без голов было бы обидно. Что в последнем туре можно будет не напрягаться слишком сильно из-за результата – тоже плюс, можно будет хотя бы увидеть команду, на которую уже совсем ничего не давит. Еще и "Бенфика" будет обязана идти вперед, так что свободные зоны для контратак теоретически будут. Вот только кажется, что для того, чтобы проводить эти контратаки у этих игроков банально не хватает мастерства. Его не хватило дома с совершенно разобранной "Барселоной" и совершенно расслабленной "Баварией", не хватило и с той же "Бенфикой". Откуда ему взяться за пару недель?"

Издание footboom цитирует слова президента "Динамо" Игоря Суркиса:

"Критиковать команду не за что. Кроме результата. Но определенные факторы, которые вмешиваются в футбол, помогают сильнейшим. Я абсолютно согласен с нашим главным тренером. Если такие пенальти не давать, как в первом тайме, то я не понимаю, какие надо давать. Отбили пол голеностопа Буяльскому.

В принципе, играли хорошо, во втором тайме достойно выглядели, но нет только результата. А в футболе хорошая игра забывается, а результат остается в памяти и в статистике. Нам есть куда расти, прогрессировать. Я надеюсь, что это неоценимый опыт для нашей команды. Если мы, дай бог, попадем в следующем сезоне в Лигу чемпионов, то мы уже не будем смотреться там, как мальчики для битья.

У нас было моментов столько, сколько было за всю Лигу чемпионов. За эту и прошлую. Но надо забивать. Без мячей в футболе не выиграешь".

dynamo.kiev.ua приводит слова футбольного агента Вячеслава Заховайло:

"Динамо" — "Бавария" — 1:2. Для каждого киевлянина старше пятидесяти лет эта афиша вызывает чувство гордости. Для нынешнего — стыдливо опушенные глазки.

Нет у нынешних мальчиков спортивной агрессии и не могут они переступить через "не могу". Многие из них начинают меня раздражать. Если кто-то скажет, что играли хорошо, либо они старались — тот враг "Динамо". Нам нужен результат, а не ваши отмазки. "Достойно" на хлеб не намажешь. Достойно — это только победа.

Открою страшную тайну. Сегодняшнее "Динамо" собрано неправильно, вернее — не в современном тренде по позициям. Игроки определенных амплуа не отвечают по своим качествам современному футболу. И это факт. Давать советы я не буду. Но пусть вчитаются и задумаются над моими словами".

Если дают пенальти за "удар" по Дзюбе, то здесь нужно было давать минимум два

"Киевляне атаковали легко, вдохновенно, в какие-то моменты даже казалось, что они все еще играют матч УПЛ против соперника, которого способны одолеть", - пишет "Футбол-24". — Блестящие открывания Буяльского, Цыганкова, Витинью и Гармаша. Рывки и продуктивная воинственность Шапаренко. Своевременность Сидорчука. Солидность пары центрбеков, которым на двоих в среднем по 20 лет. Игра имела идею и связь между линиями.

Автор проводит аналогию с судейством для россиян в Мальме.

"Турецкий судья Халил Умют Меллер на год младше латвийца Трейманиса, который удивил с пенальти в Мальме. Буяльский реально страдал после того, как Эрнандес ударил ему по голеностопу. Можно говорить, что судьи начали разрешать больше контактов в штрафной, не свистеть первый фол. Но если дают пенальти за "удар" по Дзюбе, то здесь нужно было давать минимум два. Вместо чистых и по игре, и по правилам 1:1 в одной из следующих атак "Бавария" оформила преимущество 2:0. И с этого счета мы чуть не выбрались. Но в итоге, как и "Мальме", вылетаем из еврокубков. Не только через собственные просчеты, но и благодаря дикому судейству".

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Заключительные матчи Лиги чемпионов будут сыграны в декабре. "Динамо" будет противостоять "Бенфике" в Лиссабоне. Матч не будет для киевлян турнирного значения, потому что они не смогут подняться выше последнего места.