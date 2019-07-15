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понедельник, 15 июля 2019 09:00

"Барселоне" пришлось брать кредит для подписания звездного новичка

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&quot;Барселоне&quot; пришлось брать кредит для подписания звездного новичка
Несмотря на все сложности Гризманн стал игроком "Барселоны"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что клуб оформил кредит для подписания Антуана Гризманна.

"Осуществить этот трансфер было нелегко, потому что мы должны были выплатить сумму отступных. Генеральный директор клуба Оскар Грау встречался с коллегой из" Атлетико "Мигелем Анхелем Хиль Марин, чтобы попытаться договориться о выплате клаусулы в рассрочку. У нас были и другие платежные обязательства, поэтому мы просили об этом.

"Барселона" попросила кредит на 35 млн евро. Эта сумма будет возвращена в течение шести месяцев. Еще 85 млн евро будут взяты из платежных счетов клуба, которые у нас есть ", - цитирует Бартомеу "Mundo Deportivo"

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"Барселона" заплатила Атлетико клаусулу Гризманна в размере 120 миллионов евро. 28-летний француз подписал контракт с "блаугранас" на 5 лет, до 2024-го года.

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https://football24.ua
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Дата
15
июля

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