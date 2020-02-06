"Барселона" заинтересовалась бывшим форвардом "Карпат"

Лукас Перес был лидером львовских "Карпат" в течение двух сезоне. Фото: с отрытых источников

Форвард "Алавеса" Лукас Перес является одним из кандидатов на усиление атакующей звена "Барселоны".

Трансфер бывшего форварда "Карпат" и "Динамо" может составить 15 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

Также в шорт-листе каталонского гранда находятся нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас и "Жироны" 33-летний Кристиан Стуани.

Ла Лига может позволить "Барселоне" подписать игрока, несмотря на закрытое трансферное окно, из-за большого количества травмированных игроков. Форварды Усман Дембеле и Луис Суарес находятся в лазарете "блаугранас" и рискуют там остаться до конца сезона.

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Лукас Перес выступал за "Карпаты" в 2011-2013-х, где был лидером команды. Испанский форвард также полгода находился в составе "Динамо", но не провел за это время ни одного матча.