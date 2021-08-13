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пятница, 13 августа 2021 15:17

"Барселона" задолжала Месси серьезную сумму

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&quot;Барселона&quot; задолжала Месси серьезную сумму
Лионель Месси шесть раз получал "Золотой мяч". Фото: REUTERS

Каталонская "Барселона" осталась должна бывшему капитану 34-летнему Лионелю Месси €52 млн.

Юристы звездного аргентинца до сих пор ведут переговоры с клубом о выплате старого долга, утверждает Sport.es.

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Эта цифра соответствует отложенной зарплате, которую вся команда, включая Месси, согласовала во время пандемии еще с предыдущим президентом Хосепом-Марией Бартомеу.

"Барселона" планирует к 2022 году выплатить Лео всю сумму, а юристы сейчас согласовывают условия, на которых это будет происходить.

Лионель Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента, не сумев продолжить сотрудничество с "Барселоной" из-за финансовых затруднений Ла Лиги. В Париже аргентинец будет зарабатывать €40 млн за сезон.

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