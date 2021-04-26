"Барселона" стала лидером чемпионата Испании по потерянным очкам

Антуан Гризманн дважды забил "Вильярреалу". Фото: REUTERS

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Атлетик" минимально одолел лидера таблицы "Атлетико" -2:1.

Баски вышли вперед в начале встречи. "Матрасники" смогли отыграться только в самом конце игры.

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Желая получить важную для себя победу гости пошли большими силами вперед, но пропустили атаку соперника.

После поражения команда "Атлетико" продолжает лидировать в чемпионате Испании. Но лидером по потерянным очкам является "Барселона", которая имеет игру в запасе. В случае победы над "Гранадой" 29 апреля именно команда Рональда Кумана станет лидером таблицы.

В текущем туре "Реал" не смог победить "Бетис", а "Барселона" одержала победу над "Вильярреалом" со счетом 2:1. В турнирной таблице больше баллов имеет "Атлетико" - 73. У "Реала" и "Барселоны" по 71 пункту, а каталонцы еще имеют игру в запасе.