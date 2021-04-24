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суббота, 24 апреля 2021 10:31

Тренер "Барселоны" хочет подписать экс-звезду "Шахтера"

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Тренер &quot;Барселоны&quot; хочет подписать экс-звезду &quot;Шахтера&quot;
Алекс Тейшейра выступал за "Шахтер" 5 сезонов. Фото: ФК "Шахтер"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман заинтересован в услугах бывшего игрока "Шахтера" 31-летнего Алекса Тейшейры.

Бразильский полузащитник сейчас находится без клуба после выступлений в течение пяти лет в Китае, сообщает El Gol Digital.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тайсон официально нашел себе новую команду

Куман передал руководству клуба список из четырех футболистов, которых можно подписать на правах свободных агентов, и которых он был бы рад видеть среди своих подопечных.

В список, состоящий из Менфиса Депай, Джорджиньо Вейналдума и Жерома Боатенга, входит также бразильский атакующий хавбек Тейшейра.

Последние пять лет Тейшейра провел в Китае, где успел привести "Цзянсу Сунин" к титулу чемпиона страны, прежде чем этот клуб был расформирован.

Алекс Тейшейра выступал за "Шахтёр" с 2010 по 2015 года. "Горняки" получили за бразильца от китайского клуба "Цзянсу Сунин" €50 млн. Это переход стал самым дорогим трансфером в истории "Шахтёра".

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