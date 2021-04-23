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пятница, 23 апреля 2021 11:38

Лунин рассказал о своем будущем

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Лунин рассказал о своем будущем
Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин не хочет покидать "Реал".

Если все-таки придется сменить клуб, то Лунин хочет остаться играть в Испании.

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"Нужно, чтобы дошло до конкретики. Просто так взять и зайти в таблицу Ла Лиги, выбирать, что нравится и не нравится - это одно дело. А когда есть конкретное предложение, условия, обещания - это уже другой разговор. Мне бы не очень хотелось ехать из Испании.

Мы с семьей здесь счастливы. Особенно в Мадриде. Сейчас свое будущее я вижу только в "Реале", - сказал Лунин в интервью Игорю Бурбасу.

Андрей Лунин женился в "Реал" летом 2018 с "Зари" за €9.5 млн.

Украинский вратарь провел только один матч в составе "сливочных". Команда вылетела виз Кубка Испании от представителя третьей лиги. Лунин пропустил два гола.

В текущем сезоне украинец имеет статус дублера Тибо Куртуа. В последних матчах сборной Украины Андрей Шевченко не включал его в заявку на игру.

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