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вторник, 02 ноября 2021 16:43

"Барселона" согласовала контракт с новым тренером

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&quot;Барселона&quot; согласовала контракт с новым тренером
Хави 18 лет выступал за "Барселону". Фото: Reuters

Тренер "Аль-Садда" 41-летний Хави Эрнандес возглавит "Барселону".

О назначении наставника официально огласят 4-5 ноября, сообщает "Футбол 24".

Презентация нового наставника планируется уже после поединка с "Сельтой", который состоится 6 ноября. Это связано с тем, что Хави нужно решить бытовые вопросы.

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Детали контракта с новым наставником уже согласованы. Интересно, что Хави сможет зарабатывать не более €2,9 млн в год из-за финансового потолка Ла Лиги. Причиной стали уход Кумана и продление контрактов с Антсу Фати и Педри.

Дебют специалиста, как и сообщали ранее, должен состояться в дерби с "Эспаньолом" 20 ноября.

"Барселона" уволила Рональда Кумана после серии неудачных матчей. Команда одержала только одну победу в трех матчах ЛЧ и находится на девятом месте в Ла Лиге.
2 ноября "Барселона" проведет матч четвёртого тура Лиги чемпионов против "Динамо". Начало игры в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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Дата
02
ноября

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

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