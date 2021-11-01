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понедельник, 01 ноября 2021 21:00

Почему "Динамо" победит "Барселону"

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Почему &quot;Динамо&quot; победит &quot;Барселону&quot;
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче четвертого тура Лиги чемпионов "Динамо" будет принимать "Барселону". У команды Мирчи Луческу есть шанс победить испанского гранда. Каталонцы сейчас переживают не лучшие времена.

Остались без тренера. Рональд Куман был отправлен в отставку, а Хави еще не был назначен. Исполняющим обязанности наставника стал Серхио Бархуан, из молодежной команды. Ему откровенно не хватает опыта работы на таком уровне.

Кризис. "Барселона" уже не может выиграть в трех матчах подряд. Команда в этих матчах могла забить только два гола. У футболистов откровенно ничего не выходит на поле, и они потеряли веру в свои силы.

Потеря лидеров. Жерар Пике. Кун Агуэро, Серихо Роберто, Педри и автор дубля в прошлом матче Брайтвейт даже не прилетели в Киев. "Новый Месси" Фати только вернулся после травмы. Усмана Демблеа только вернулся после длительного простоя.

"Динамо" без травм. Луческу не может рассчитывать только на Миколенко, которого способен заменить Караваев. Попов и Беседин не играют уже давно.

Луческу не может рассчитывать только на Миколенко из проведённых игроков команды

Луческу нашел форварда. Для "Динамо" важно иметь скоростного нападающего для успешной игры вторым номером. Для такого не подходят силовые Рамирес или Шкурин. Гармаш тоже игрок другого формата. В "Барселоне" провалились Супряга. Луческу вернул на позицию нападающего Вербича в матче против "Мариуполя". Словенец должен добавить нужную скорость и искать пространство в атакующей линии.

План Луческу должен сработать. Наставник "Динамо" ничего не придумывал во всех трех матчах ЛЧ. Команда очень осторожно проводит весь матч, а в конце игры увеличивает обороты и пытается добиться нужного результата. В матче против "Бенфики" были максимально близки к победе. На "Ноу Камп" пытались вырвать ничью. В Киеве "Динамо" будет действовать очень осторожно, а уже во втором тайме второй половины игры попытаются добиться нужного результата.

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Матч "Динамо" – "Барселона" состоится 2 ноября. Начало матча в 22:00. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте.
В турнирной таблице лидирует "Бавария" с тремя победами. У "Бенфики" четыре очка. На один пункт меньше у "Барселоны". "Динамо" с одной ничьей замыкает турнирную

Автор: Сергей Тищенко
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