"Барселона" согласилась продать Месси. Назвали сумму

Лионель Месси играет за "Барселону" с 2003 года

"Барселона" приняла решение продать Лионеля Месси в "Манчестер Сити", сообщает Mirror. По данным источника, клуб согласился продать своего форварда в английский клуб. За это каталонцы хотят получить 280 млн. евро.

Также "Барселона" рассматривает вариант, при котором в сделку войдут футболисты "Манчестер Сити" с доплатой в 134 млн. евро. Ранее сообщалось, что пункт об обязательных отступных в размере 700 млн. евро в контракте не действует.

Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб. "Манчестер Сити" является главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. "Барселона" не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать форварда лишь в случае выплаты отступных в размере 700 млн. евро.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста.