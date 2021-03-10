"Барселона" предложила "Манчестер Сити" продать Агуэро

Серхио Агуэро был лидером команды в прошлых сезонах. Фото: Reuters

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает TyC Sports.

По информации источника, официальное предложение о трансфере Агуэро сделала "Барселона". Новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта надеется укрепить состав соотечественником форварда Лионеля Месси, чтобы убедить аргентинца остаться в команде.

Агуэро перешёл в "Манчестер Сити" летом 2011 года из мадридского "Атлетико". Сумма трансфера составила €40 млн. Его контракт с "горожанами" истекает 30 июня 2021 года.

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Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в 6 матчах и не отметился результативными действиями. В Лиге чемпионов он провёл 4 матча, в которых записал в свой актив 2 гола. Раньше "Манчестер Сити" предложил новый контракт Кевину Де Брейне.