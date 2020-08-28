"Барселона" предлагала "Атлетико" сумасшедший обмен звездами

Антуан Гризманн мог вернуться в "Атлетико". Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" предлагала мадридском "Атлетико" провести обмен звездными форвардами.

Президент "Барсы" Хосеп Мария Бартомеу хотел обменять форварда своей команды Антуана Гризманна на нападающего "матрасников" Жоау Фелиш, сообщает Marca.

Но такое предложение не нашло отклика лагере "Атлетико". Мадридский клуб не заинтересован в возвращении Гризманн, не совсем хорошо покинул команду.

Причина такого предложения больше касается экономии, чем футбола. Благодаря такому обмену "Барселона" смогла бы разгрузить зарплатную ведомость клуба, ведь "блаугранас" тратят сумасшедшие 562 млн на зарплаты.

Одним из самых высокооплачиваемых игроков команды является Гризманн, который получает 18 млн евро в год (по контракту эта сумма увеличится до 21). Зарплата же Фелиш в Атлетико составляет лишь 3.5, хотя дальше сумма будет увеличиваться.

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В прошлом сезоне Антуан Гирзманн сыграл за "Барселону" в 48 матчах, где забил 15 мячей. А Фелиш провел 36 поединков, где смог забить только 9 раз.