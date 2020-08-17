"Барселона" осталась без тренера

Кике Сетьен не смог надолго задержаться в "Барселоне". Фото: Reuters

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу сообщил об отставке главного тренера команды Кике Сетьена.

Тренер потерял свою работу после позорного поражения от "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Tiempo de Juego.

Также свою работу может потерять спортивный директор клуба Эрик Абидаль, который пригласил и Сетьена.

Главным претендентом на вакантную должность является экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

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В текущем сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея. Вылетела из Кубка Испании, проиграла "Реалу" борьбу за чемпионство в Ла Лиге и уступила "Баварии" в Лиге чемпионов.