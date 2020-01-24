"Барселона" определилась с заменой Суаресу

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 2979
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5329
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1197
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 846
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3879
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 954
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1629
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 900
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 693
Фото
Все фото
9
11
11
6
12
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Видео
Все видео
Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать
Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать
"Динамо" на сборах одержало крупную победу
"Динамо" на сборах одержало крупную победу
Команда Ярмоленко потерпела разгромное поражение в АПЛ
Команда Ярмоленко потерпела разгромное поражение в АПЛ
Супербомбардир смешно упал во время исполнения пенальти
Супербомбардир смешно упал во время исполнения пенальти
"Арсенал" в меньшинстве спас игру с "Челси"
"Арсенал" в меньшинстве спас игру с "Челси"
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1431
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1746
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3015
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2133
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 января 2020
Просмотров: 216
Дорога назад
На світі є кілька місць, де, мабуть, зосталось багато мене. І те, чим я є тепер, менше, ніж те, що є там. Інакше важко пояснити, з якої причини туди ...
пятница, 24 января 2020 15:17

"Барселона" определилась с заменой Суаресу

  Комментировать
&quot;Барселона&quot; определилась с заменой Суаресу
Родриго Морено должен усилить атаку "Барселоны" во второй части сезона. Фото: ФК "Валенсия"

Нападающий "Валенсии" и сборной Испании Родриго Морено в ближайшее время станет игроком "Барселоны".

Каталонский гранд остановился на кандидатуре 28-летнего форварда, который должен заменить травмированного Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы хотят арендовать форварда на полгода с обязательным правом выкупа следующим летом за 50-60 млн евро. Переходом занимается агент футболиста - влиятельный Жорже Мендеш. Агент находится в столице Каталонии с целью закрыть трансфер в ближайшие дни.

Подписание Родриго лично одобрил новый главный тренер "Барсы" Кике Сетьен, который считает, что лидер "Валенсии" быстро адаптируется к игре "Барселоны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Аякс" близок к подписанию бывшего лидера "Карпат"

В текущем сезоне Родриго Морено провел за "Валенсию" 17 матчей, в которых забил 2 мяча.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Барселона" определилась с заменой Суаресу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 179793
Показали собак-дебоширов, пойманных на &quot;преступлении&quot;
Показали собак-дебоширов, пойманных на "преступлении"
29
 Просмотров: 17182
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 12403
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь
Домохозяйкам будут назначать социальную помощь Просмотров: 8568
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
6
 Просмотров: 7767
Спорт
Главный тренер "Арсенала" Артета рассказал, перейдет ли Матвиенко в его команду
Главный тренер "Арсенала" Артета рассказал, перейдет ли Матвиенко в его команду Просмотров: 144
Скандальный форвард "Динамо" перейдет в японский клуб
Скандальный форвард "Динамо" перейдет в японский клуб Просмотров: 342
"Аякс" близок к подписанию бывшего лидера "Карпат"
"Аякс" близок к подписанию бывшего лидера "Карпат" Просмотров: 252
15-летняя американка сенсационно победила действующую победительницу Australian Open
15-летняя американка сенсационно победила действующую победительницу Australian Open Просмотров: 288
Стало известно, сколько украинские спортсмены зарабатывают за получение медалей на Олимпиаде в Токио
Стало известно, сколько украинские спортсмены зарабатывают за получение медалей на Олимпиаде в Токио Просмотров: 198
Больше всего комментируют
15
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
4
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
3
Зеленский сделал Евросоюзу интересное предложение
2
Назвали зарплату Зеленского
Голосов: 272
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua