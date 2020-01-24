"Барселона" определилась с заменой Суаресу

Родриго Морено должен усилить атаку "Барселоны" во второй части сезона. Фото: ФК "Валенсия"

Нападающий "Валенсии" и сборной Испании Родриго Морено в ближайшее время станет игроком "Барселоны".

Каталонский гранд остановился на кандидатуре 28-летнего форварда, который должен заменить травмированного Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы хотят арендовать форварда на полгода с обязательным правом выкупа следующим летом за 50-60 млн евро. Переходом занимается агент футболиста - влиятельный Жорже Мендеш. Агент находится в столице Каталонии с целью закрыть трансфер в ближайшие дни.

Подписание Родриго лично одобрил новый главный тренер "Барсы" Кике Сетьен, который считает, что лидер "Валенсии" быстро адаптируется к игре "Барселоны".

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В текущем сезоне Родриго Морено провел за "Валенсию" 17 матчей, в которых забил 2 мяча.