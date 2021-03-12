"Барселона" определилась с преемником Кумана

Юлиан Нагельсман 2-й сезон возглавляет "Лейпциг". Фото: Gettyimages.com

Новоизбранный президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет видеть наставником команды 33-летнего Юлиана Нагельсманна.

Лапорта уважает нынешнего тренера команды Роналда Кумана, но другие специалисты привлекают его больше, особенно Нагельсманн, сообщает Cadena SER.

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Однако нидерландский тренер может продолжить работу с "Барсой", если он сумеет выиграть чемпионат Испании.

Нагельсманн с лета 2019 года возглавляет немецкий "Лейпциг". Контракт немецкого тренера с клубом действует до 2023 года. В услугах Юлиана также заинтересован "Тоттенхэм".

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с лета 2020 года. До этого наставник работал со сборной Нидерландов. В настоящее время "Барселона" занимает 2-е место в Ла Лиге, отставая от лидирующего "Атлетико" на 6 очков. Следующий свой матч каталонцы проведет 15 марта против "Уэски". Начало игры в 22:00.