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пятница, 12 марта 2021 13:55

"Барселона" определилась с преемником Кумана

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&quot;Барселона&quot; определилась с преемником Кумана
Юлиан Нагельсман 2-й сезон возглавляет "Лейпциг". Фото: Gettyimages.com

Новоизбранный президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет видеть наставником команды 33-летнего Юлиана Нагельсманна.

Лапорта уважает нынешнего тренера команды Роналда Кумана, но другие специалисты привлекают его больше, особенно Нагельсманн, сообщает Cadena SER.

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Однако нидерландский тренер может продолжить работу с "Барсой", если он сумеет выиграть чемпионат Испании.

Нагельсманн с лета 2019 года возглавляет немецкий "Лейпциг". Контракт немецкого тренера с клубом действует до 2023 года. В услугах Юлиана также заинтересован "Тоттенхэм".

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с лета 2020 года. До этого наставник работал со сборной Нидерландов.

В настоящее время "Барселона" занимает 2-е место в Ла Лиге, отставая от лидирующего "Атлетико" на 6 очков.

Следующий свой матч каталонцы проведет 15 марта против "Уэски". Начало игры в 22:00.

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12
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