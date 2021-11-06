Барселона объявила о назначении Хави

Хави расплакался на последней пресс-конференции в Катаре. Фото: Global Look Press

Пресс-служба каталонской "Барселоны" официально объявила в "Twitter" о назначении на пост главного тренера 41-летнего испанца Хави.

"Так и должно было случиться. Добро пожаловать домой", — гласит публикация "Барселоны" в "Twitter" к специально подготовленному ролику со значимыми и трогательными моментами карьеры Хави в стане сине-гранатовых.

Контракт Хави с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ожидается, что он прибудет в Барселону в эти выходные, а в понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды "Барселоны" на мероприятии, открытом для публики на "Камп Ноу". После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.

Ранее стало известно, что Хави покинул пост наставника катарского клуба "Аль-Садд".

Делегация "Барселоны" посетила Катар, где провела переговоры с руководством "Аль-Садда". По некоторым данным, каталонцам придётся заплатить катарскому клубу € 5 млн за Хави. Половину от этой суммы заплатит "Барселона", а вторую часть — сам тренер.

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Катарский клуб уже объявил об уходе тренера. Также катарцы сообщили, что "Барселона" заплатит € 5 млн. Это объявление вызвало недовольство каталонцев. В "Барселоне" посчитали такие действия давлением.