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"Барселона" не может найти деньги на звездного форварда

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&quot;Барселона&quot; не может найти деньги на звездного форварда
Лоутаро Мартинес должен усилить атакующую мощь "Барселоны". Фото: Reuters

"Барселона" летом рискует остаться без Лаутаро Мартинеса.

Руководство каталонского клуба столкнулось с финансовыми проблемами, пытаясь найти деньги на приобретение форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает Sky Sport Italia.

Мартинес является главной целью "Барселоны" на ближайшее трансферное окно. "Интер" не хочет расставаться с футболистом, поэтому единственный способ его купить - активировать сумму отступных в размере €111 млн.

Из-за пандемии коронавируса каталонский клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. "Сине-гранатовые" на данный момент не готовы заплатить миланскому клубу такие деньги и хотят снизить сумму, включив в сделку своих игроков.

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Контракт Лаутаро с "Интером" рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий записал в свой актив 16 голов и 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.

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