"Барселона" могла подписать Роналду

Криштиану Роналду в Испании 9 лет выступал за "Реал". Фото: Reuters

"Барселона" была близка к трансферу Криштиану Роналду, но в последний момент отказалась от футболиста.

Бывший спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес заявил, что португалец мог стать легендой "Камп Ноу", а не "Реала", пишет "Футбол 24".

"В 2003-м "Валенсия" делегировала меня на товарищеский турнир во Францию. Мы искали талантливых футболистов. Там всегда было полно перспективных игроков. Роналду хорошо себя проявил в матче за Португалию, поэтому я решил пообщаться с Жорже Мендешем (агент игрока). Тогда же заметил скаута "Барселоны", который также интересовался Криштиану. Мы перекинулись несколькими словами в отеле. Я отметил высокий уровень Роналду и одновременно похвалил его партнера - Куарежма: "Он прекрасный футболист". Не знаю, с чем это связано, но тем летом "Барса" решила подписать Рикарду, а не Роналду", - рассказал Роберт Фернандес.

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Криштиану Роналду выступал за португальский "Спортинг", оттуда в 2003 году перешел в "МЮ".