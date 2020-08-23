"Барселона" хочет избавиться двух звездных игроков

Иван Ракитич выступает за "Барселону" с лета 2014 года. Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" не рассчитывает на форварда Луиса Суареса и полузащитника Ивана Ракитича.

Оба звездных игроков не входят в планы нового тренера команды Рональда Кумана, сообщает "Марка".

Нидерландский наставник надеется омолодить состав, поэтому 33-летний уругваец и 32-летний хорват в его планы не входят. У игроков уже есть предложения от своих бывших клубов. "Аякс", который готов отдать 15 млн евро за Суареса, а "Севилья" с радостью вернет Ракитича.

"Барселона" выслушает предложения и по Жерара Пике и Хорди Альбы, однако их продажа выглядит менее вероятно.

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После неудач прошлого года в чемпионате Испании и Лиге чемпионов "Барселона" изменила Кике Сетьена и Рональда Кумана на тренерской скамье команды.