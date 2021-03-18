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четверг, 18 марта 2021 18:11

"Барселона" готова предложить Месси пожизненный контракт

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&quot;Барселона&quot; готова предложить Месси пожизненный контракт
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Новоизбранный президент "Барселоны" Жоан Лапорта готов предложить капитану командует Лионелю Месси пожизненный контракт.

Лапорта намерен предложить футболисту контракт с понижением зарплаты, при этом соглашение будет пожизненным, сообщает Mundo Deportivo.

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После завершения карьеры аргентинец получит должность в структуре клуба.

Такой срок соглашения позволит снизить финансовые потери, которые понесет Месси, согласившись на снижение зарплаты. Лапорта считает, что снижение зарплаты Месси станет примером для других игроков клуба. По сообщения СМИ, аргентинец получает в Испании €71 млн за сезон

Вскоре президент каталонцев и Месси могут встретиться, чтобы обсудить ситуацию. Срок действующего контракта аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

В этом сезоне Лионель Месси провел 25 матчей в Ла Лиге, забил 21 гол и сделал 7 результативных передач.

"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов от ПСЖ и идет на 2-м месте в чемпионате Испании.

По сообщению СМИ в услугах Месси заинтересованы ПСЖ и "Манчестер Сити".

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