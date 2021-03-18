Стало известно, какие клубы хотят подписать Роналду

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Испанский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ заинтересованы в услугах форварда "Ювентуса" и сборной Португалии 36-летнего Криштиану Роналду.

Португальский нападающий не будет иметь проблем с новым клубом, если решит покинуть Турин, информирует Tuttosport.

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"Ювентус" не будет требовать заоблачных денег за Роналду, однако есть другая проблема - зарплата. В Турине Криштиану получает €31 млн в год, а с учетом налогов сумма вырастает до €54 млн.

В Испании, Англии и Франции налоги еще больше. Трансфер стал бы значительно более реальным, если бы Роналду согласился уменьшить финансовые аппетиты.

Действующий контракт Криштиану Роналду с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 33 матча, отличился 30 голами и 4 ассистами. "Ювентус" занимает 3-е место в Серии А и вылетел от" Порту "в 1/8 ЛЧ.