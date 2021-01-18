Аутсайдер чемпионата Украины покупает бразильца из "Фламенго"

"Днепр-1" в зимнее межсезонье планирует усилиться бразильским вингером "Фламенго" Биллом.
Об этом сообщил журналист Jornal O Dia Вене Касагранде.
Днепряне хотят арендовать футболиста до декабря 2021 года. Уточняют отдельные детали между клубами, и они готовятся к обмену документами.
Билл хоть и принадлежит "Фламенго", но выступает за КРБ в Серии Б. Правда, между бразильскими клубами есть договоренность о разрыве аренды в случае предложения из-за рубежа.
Во втором по силе дивизионе Бразилии вингер в целом провел 35 поединков, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевой пас. За "Фламенго" сыграл только 1 матч.
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"Днепр-1" находится на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Украины. После 13 матчей у команды 8 зачетных баллов.
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