Аутсайдер чемпионата Украины покупает бразильца из "Фламенго"

Билл сыграл один матч за "Фламенго". Фото Agência O Globo

"Днепр-1" в зимнее межсезонье планирует усилиться бразильским вингером "Фламенго" Биллом.

Об этом сообщил журналист Jornal O Dia Вене Касагранде.

Днепряне хотят арендовать футболиста до декабря 2021 года. Уточняют отдельные детали между клубами, и они готовятся к обмену документами.

Билл хоть и принадлежит "Фламенго", но выступает за КРБ в Серии Б. Правда, между бразильскими клубами есть договоренность о разрыве аренды в случае предложения из-за рубежа.

Во втором по силе дивизионе Бразилии вингер в целом провел 35 поединков, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевой пас. За "Фламенго" сыграл только 1 матч.

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"Днепр-1" находится на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Украины. После 13 матчей у команды 8 зачетных баллов.