"Атлетико" увеличил отрыв от "Барселоны" и "Реала"

Луис Суарес выступает за "Атлетико" с лета 2020 года. Фото: Reuters

В матче перенесенного 18-го тура чемпионата Испании "Атлетико" дома победил "Атлетик" - 2:1.

В середине 1-го тайма гости открыли счет. "Атлетико" смог сравнять счет уже в добавленное к 1-му тайму время.

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Сразу после перерыва Луис Суарес вывел "матрасников" вперед. Уругвайский нападающий заработал и реализовал пенальти.

Инициатива перешла к баскам. Хозяева уже начали играть по счету. Но ни одна из команд не смогла больше забить.

Благодаря победе "Атлетико" увеличил отрыв от "Барселоны" до 6 очков, а от "Реала" на 8. 13 марта "матрасники" сыграют гостевой матч против "Хетафе". Начало игры в 22:00.